أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18يونيو 2019

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الحديد في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الثلاثاء 18 -6-2019 عبر الفيديو التالي: