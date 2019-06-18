أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18يونيو 2019

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18يونيو 2019
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:44 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الحديد في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الثلاثاء 18 -6-2019 عبر الفيديو التالي:
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