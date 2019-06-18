عرض "Toy Story 4" في السعودية الخميس المقبل





تشهد دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية الخميس المقبل، عرض فيلم "Toy Story 4".





الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودى بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.





فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.



















