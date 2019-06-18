ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عرض "Toy Story 4" في السعودية الخميس المقبل

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:54 ص
عرض Toy Story 4 في السعودية الخميس المقبل
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تشهد دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية الخميس المقبل، عرض فيلم "Toy Story 4".

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودى بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.

فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.





Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو