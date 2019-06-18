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التشكيلة المثالية للراحلين عن أنديتهم هذا الصيف

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:40 ص
التشكيلة المثالية للراحلين عن أنديتهم هذا الصيف
بوفون وبالوتيلي
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منى العوضي
 
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بدأت الأندية الأوروبية تدعيم صفوفها بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الرياضي 2019/2020.

 

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، التشكيلة المثالية لأبرز النجوم المتاحين مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وتنتهي عقود بعض النجوم مع أنديتهم في 30 يونيو الجاري وجاءت التشكيلة المثالية للراحلين عن أنديتهم هذا الصيف كالآتي:

 

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا، جاري كاهيل، دييجو جودين، ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: هيكتور هيريرا، أدريان رابيو، أندير هيريرا، خوان ماتا.

خط الهجوم: ياسين ابراهيمي، ماريو بالوتيلي.

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