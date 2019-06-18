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رقصة جريئة للممثلة ديما بياعة وزوجها في برنامج "أكلناها" (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:35 ص
رقصة جريئة للممثلة ديما بياعة وزوجها في برنامج أكلناها (فيديو)
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تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على الفنان باسم ياخور في حلقة هذا الاسبوع من برنامج "اكلناها" المذاع على شاشة قناة لنا.

وتتعرض بياعة خلال الحلقة لعدد من الاسئلة الصعبة والمحرجة مثل فقدان ثقتها في الرجال في إشارة إلى زوجها السابق الممثل تيم حسن.

وقد أثارت الممثلة السورية دهشة ياخور أثناء الحلقة حيث قدمت رقصة مثيرة بحركات جريئة مع زوجها أحمد الحلو.


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