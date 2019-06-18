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نيمار يفاجئ ريال مدريد

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:27 ص
نيمار يفاجئ ريال مدريد
نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بيني زاهافي وكيل أعمال البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان يتحدث مع ريال مدريد وبرشلونة من أجل إعادة اللاعب إلى الليجا.

 

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار وضع ريال مدريد في حساباته لكن في المرتبة الثانية بعد فريقه السابق برشلونة، حيث يطمح للعودة لأحضان برشلونة في الصيف الحالي.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حتى الآن المفاوضات مستمرة والأقرب هو برشلونة، حيث عليه ادخال لاعب في الصفقة مثل ديمبيلي أو كوتينيو من أجل خفض قيمة نيمار وأيضا خفض رواتب النجوم في الفريق.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قد لا يدخل بقوة في السباق وخاصة بعد ضم هازارد ويوفيتش، حيث يركز حاليًا على ضم نجم في مركز خط الوسط.

 

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