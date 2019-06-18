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المصري يطلب ضم نجم الأهلي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:00 ص
المصري يطلب ضم نجم الأهلي
احمد حمدي
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الفجر الرياضي
 
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عرض المصري البور سعيدي على أحمد حمدي نجم الأهلي والمعار إلى الجونة الانضمام للفريق البورسعيدى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأكد مصدر في المصري اقتناع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بإمكانيات وقدرات اللاعب الفنية.

 

كما تلقى حمدي اتصالات من إدارة المصري في الساعات الماضية لجس نبضه بشأن ارتداء قميص الفريق فى الموسم المقبل..

 

وأفاد المصدر بأن حمدي طلب تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم ليعرف مصيره مع النادي الأحمر، خصوصًا أنه تلقى تأكيدات بعودته بعد تألقه مع الجونة.

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