إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته!





كشفت تقارير صحفية، أن وراء طلاق النجم وائل كفوري سيدة في العقد الخامس من العمر.





وأشار إلى أنّ زوجة وائل، اكتشفت قبل شهرين، عن وجود امرأة تعمل في الشأن الإعلامي في حياة زوجها، ما دفعها لاتخاذ قرار الإنفصال عنها.





وتعقيبًا على أنّ المرأة هي في العقد الخامس من العمر، توقف الموقع عند أكثر من مقابلة، قال فيها وائل كفوري أنّه يفضل المرأة التي تكبره.











