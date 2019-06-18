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تعرف على موعد طرح الفيلم الهندى "Malang"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:21 ص
تعرف على موعد طرح الفيلم الهندى Malang
اديتيا روى كابور
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تحدد موعد طرح الفيلم الهندي Malang ليكون بدور العرض السينمائية الهندية فى عيد الحب القادم 2020.

وصرح مخرج الفيلم موهيت سوري، أن طرح الفيلم فى هذا الموعد سيكون مناسبًا جدًا نظرًا لما يحتويه الفيلم من مضمون رومانسي و درامي . 

Malang بطولة كلاً من اديتيا روى كابور، ديشا باتانى، أنيل كابور، كونال كيمو، قصة عاصم آرورا، أنيرودها جوها، موهيت سورى، والإخراج لموهيت سورى أيضاً . 

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