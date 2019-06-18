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الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووى

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:15 ص
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووى
وزارة الخارجية الأمريكية
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووى، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولى، بحسب " واس" .

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، فى مؤتمر صحفى اليوم، قرار إيران زيادة التخصيب النووى بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أجرى أمس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه فى دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التى تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط فى الخليج.

ودعت المتحدثة إيران إلى عدم السعى للحصول على السلاح النووى وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكرى والدبلوماسى لمتابعة التطورات الإيرانية.

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