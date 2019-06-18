الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، فى العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها اليمن وليبيا.



