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قفزة كوميدية لمحمد عبد الرحمن في البحر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:19 ص
قفزة كوميدية لمحمد عبد الرحمن في البحر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)
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شارك الفنان محمد عبد الرحمن، جمهوره مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهو يؤدي قفزة كوميدية في البحر خلال قضائه العطلة الصيفية.

القفزة، التي نفذها محمد عبد الرحمن، جاءت لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة
 
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيه، حيث تمت مشاركة  المقطع على نطاق واسع. 

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