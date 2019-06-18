جاريث بيل يلوي ذراع ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد لن يكون له دور مع الفريق في المستقبل مثلما أخبره زيدان في الإجتماع الخاص الذي عقده في شهر مايو.

وكشفت شبكة ABC العالمية أن زيدان أخبره أنه لن يدخل ضمن خطط الموسم المقبل، كما أن استبعاده في آخر مباريات الدوري كان بمثابة تحذير أخير له.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه مازال متبقى 3 سنوات في عقد بيل مع الملكي وأنه أخبرهم بعدم نيته في الرحيل وإن لم يريدوه فسيتعين عليهم دفع راتب الثلاث سنوات، حيث يعلم بيل ووكيل أعماله أنه بالفعل اللاعب الأول في قائمة الراحلين عن ريال مدريد.

وئكرت الشبكة العالمية أن الملكي يريد ما لا يقل عن 85 مليون يورو للتوصل إلى اتفاق بشأنه ومن جهة بيل فهو لا ينوي خسارة المال وجوناثان بارنيت وكيل أعماله يعرف بأن زيدان جاد ولا يمكنه السماح لقيمة موكله بالسقوط وعليه الآن البحث عن نادي جديد.