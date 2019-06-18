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رسميا.. الترسانة يضم حارس المريخ

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:14 ص
رسميا.. الترسانة يضم حارس المريخ
الترسانة
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شيماء الجلاد
 
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قام مسئولو نادي الترسانة الرياضي بالتعاقد مع أحمد حسين حارس مرمى المريخ ضمن إستعدادات الشواكيش للموسم القادم وتدعيمآ لحراسة مرمى الفريق .

 

وانضم الحارس أحمد حسين للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة ، ويمتد عقده لمدة ثلاث سنوات.

 

يذكر أن الترسانة تعاقد مع الثنائي سيد حمدي لاعب بورتو السويس ، وعصام عمران صانع العاب نادى الاعلاميين لمدة موسمين.

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