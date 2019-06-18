رسميا.. الترسانة يضم حارس المريخ
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:14 ص
شيماء الجلاد
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قام مسئولو نادي الترسانة الرياضي بالتعاقد مع أحمد حسين حارس مرمى المريخ ضمن إستعدادات الشواكيش للموسم القادم وتدعيمآ لحراسة مرمى الفريق .
وانضم الحارس أحمد حسين للفريق الأول لكرة
القدم بنادى الترسانة ، ويمتد عقده لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن الترسانة تعاقد مع الثنائي سيد
حمدي لاعب بورتو السويس ، وعصام عمران صانع العاب نادى الاعلاميين لمدة موسمين.
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