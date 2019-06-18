رسميا.. الترسانة يضم حارس المريخ

قام مسئولو نادي الترسانة الرياضي بالتعاقد مع أحمد حسين حارس مرمى المريخ ضمن إستعدادات الشواكيش للموسم القادم وتدعيمآ لحراسة مرمى الفريق .

وانضم الحارس أحمد حسين للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة ، ويمتد عقده لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الترسانة تعاقد مع الثنائي سيد حمدي لاعب بورتو السويس ، وعصام عمران صانع العاب نادى الاعلاميين لمدة موسمين.