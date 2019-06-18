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خاص بالفيديو والصور| عميد مشجعي الجزائر: منتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا وواثق في تنظيم رائع للبطولة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:42 ص
خاص بالفيديو والصور| عميد مشجعي الجزائر: منتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا وواثق في تنظيم رائع للبطولة
عبد القادر عبد الجبار
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علي نبوي
 
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أكد عبد القادر عبد الجبار عميد مشجعي منتخب الجزائر على ثقته الكاملة في قدرة مصر على تنظيم رائع لبطولة أمم إفريقيا.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" :"جئت إلى مصر بلدي الثاني، لمؤازرة منتخب الجزائر في بطولة إفريقيا، وأتمنى أن تكون البطولة في نظامها مثل كأس العالم في روسيا.

 

وتابع :"متفائل بأن تكون البطولة أفضل من النسخة الماضية في الجابون".

 

وواصل "أرشح منتخب مصر للتتويج باللقب ثم الجزائر ثم المغرب، وبعد ذلك السنغال".

 

وأشار :"النسخة الحالية من البطولة ستكون قوية للغاية لما توجد بها من منتخبات قوية".

 

وأوضح :"هناك مجموعة مميزة من اللاعبين في البطولة مثل محمد صلاح ورياض محرز والسنغالي ساديو ماني والقائمة طويلة".

 

وأتم حديثه بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح :"قابلته في روسيا والجابون وحضرت مواجهة مصر والكاميرون في النهائي ونتمنى له التوفيق".


 

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