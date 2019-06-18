خاص بالفيديو والصور| عميد مشجعي الجزائر: منتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا وواثق في تنظيم رائع للبطولة

أكد عبد القادر عبد الجبار عميد مشجعي منتخب الجزائر على ثقته الكاملة في قدرة مصر على تنظيم رائع لبطولة أمم إفريقيا.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي" :"جئت إلى مصر بلدي الثاني، لمؤازرة منتخب الجزائر في بطولة إفريقيا، وأتمنى أن تكون البطولة في نظامها مثل كأس العالم في روسيا.

وتابع :"متفائل بأن تكون البطولة أفضل من النسخة الماضية في الجابون".

وواصل "أرشح منتخب مصر للتتويج باللقب ثم الجزائر ثم المغرب، وبعد ذلك السنغال".

وأشار :"النسخة الحالية من البطولة ستكون قوية للغاية لما توجد بها من منتخبات قوية".

وأوضح :"هناك مجموعة مميزة من اللاعبين في البطولة مثل محمد صلاح ورياض محرز والسنغالي ساديو ماني والقائمة طويلة".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح :"قابلته في روسيا والجابون وحضرت مواجهة مصر والكاميرون في النهائي ونتمنى له التوفيق".



