"Aladdin" يحافظ على مركزه الثالث في شباك التذاكر الأمريكي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:51 ص
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حافظ فيلم ديزني اللايف أكشن الجديد "Aladdin" على وجوده بالمركز الثالث منذ الأسبوع الماضي، بعائدات وصلت إلى 16.7 مليون دولار هذا الأسبوع إجمالي عائدات 263.4 مليون دولار في أمريكا فقط في أسبوع عرضه الرابع.
يعتبر مشاركةالممثل المصري مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.
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