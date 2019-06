"ME" لتايلور سويفت تحصد 211 مليون مشاهدة (فيديو)

حقق " ME" للمغنية العالمية لتايلور سويفت الذي أطلق شهر إبريل الماضي المزيد من النجاحات.





زوصلت نسبة مشاهده الكليب على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 211 مليون مشاهدة، في أقل من شهرين .





يذكر أن تايلور سويفت قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : "love story " و "blank space" و "you belong with me" و "bad blood" ، و غيرهم .