"ME" لتايلور سويفت تحصد 211 مليون مشاهدة (فيديو)
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:34 ص
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حقق " ME" للمغنية العالمية لتايلور سويفت الذي أطلق شهر إبريل الماضي المزيد من النجاحات.
زوصلت نسبة مشاهده الكليب على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 211 مليون مشاهدة، في أقل من شهرين .
يذكر أن تايلور سويفت قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : "love story " و "blank space" و "you belong with me" و "bad blood" ، و غيرهم .
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