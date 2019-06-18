تفاصيل افتتاح مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية في روسيا

تحتضن مدينتا موسكو وبطرسبورغ في الفترة ما بين 17 و 28 يونيو الجاري وقائع الدورة الـ 16 من مسابقة تشايكوفسكي الدولية للموسيقيين.

وتقام المسابقة هذا العام في فروع: في فروع: البيانو، الكمان، التشيلو، الغناء الأوبرالي، آلات النفخ الخشبية، آلات النفخ النحاسية. وسوف تبث وقائع المسابقة الدولية إلى جميع أنحاء العالم مباشرة عبر الإنترنت، وسوف تتابعها الأقاليم الروسية بدءًا من منطقة القطب الشمالي وانتهاءً بجمهورية القرم على الهواء مباشرة. وسوف يعزف في حفل الافتتاح عازف البيانو الروسي الشهير، دانييل تريفونوف، وقيادة، فاليري غيرغييف.

وقد صرح عميد كونسيرفاتوار موسكو، ألكسندر سوكولوف، بأن مراسم منح الحائزين جوائز المسابقة والحفل النهائي ستقام يوم 28 يونيو الجاري في قاعة "زاريادي" بوسط موسكو قبالة الكرملين.





وقد أعلنت رئيسة لجنة تنظيم المسابقة، ونائبة رئيس الحكومة الروسية، أولغا غولوديتس، أن عازف البيانو الشهير، دينيس ماتسويف، والحاصل على الجائزة الأولى في المسابقة عن عام 1998، سوف يترأس لجنة التحكيم في فرع آلة البيانو لهذا العام، بينما ستكون رئاسة فرع آلة التشيللو لمدير قاعة كارنيغي بالولايات المتحدة الأمريكية، كلايف غيلينسون، وفي فرع الفيولينه، مارتين إنغستريوم (السويد)، وفي فرع الغناء الأوبرالي، سارة سولومون- بيلينغهيورست (نيوزيلندا)، ماري لويز موديرسون (ألمانيا)، يان بوسفيلد (بريطانيا).





وتعد تلك المسابقة العالمية أحد أهم المسابقات العالمية على الإطلاق، وأكثرها تأثيرا على المشهد الفني في مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم، وهي رمز من رموز الثقافة الروسية، وتستحق عن جدارة أن تكون أحد المؤثرات الأساسية في تطور فن الأداء للموسيقى الكلاسيكية في القرن العشرين، ومطلع القرن الحادي والعشرين.





لقد تضاعف عدد المتابعين في الدورة الماضية (2015)، بسبب البث الحي للمسابقة على شبكة الإنترنت، ما يعكس اهتماماً روحانياً عميقاً ومتزايداً بهذا النوع من الفنون، ويؤكد على اهتمام ومتابعة العالم للثقافة والفنون الروسية، وأيضا على قدرة الفن على تجاوز الحدود والعقبات، وارتباط الثقافة الروسية بالثقافة العالمية، وأهمية الدور الذي تلعبه المسابقة العريقة في هذا الإطار، حيث بلغ عدد طلبات المشاركة في المسابقة الحالية إلى 954 طلبا من 58 دولة، بالمقارنة بـ 623 طلبا من 45 دولة في الدورة الـ 15. ويبلغ عدد المشاركين في المسابقة هذا العام 228 متسابقا يمثلون 36 دولة، مقارنة بـ 125 متسابقا في العام الماضي.





وتعقد المسابقة دوريا كل أربعة أعوام في روسيا، وقبلها الاتحاد السوفيتي، ويعود تاريخ الدورة الأولى للمسابقة في الفترة من 18 مارس – 13 أبريل عام 1958.