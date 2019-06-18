شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل الوصول لتسوية في قضية توقف تصدير الغاز لإسرائيل



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أن مصر كان تصدر الغاز إلى إسرائيل حتى عام 2011، ثم توقفت لأسباب سياسية وإرهابية، وقامت إسرائيل برفع دعوى قضائية وتم تغريم مصر بمليار دولار و600 مليون دولار، ولكن قامت مصر بعملية تفاوض ووصلت إلى 500 مليون دولار فقط، ويتم دفعها على 8 سنوات وليس دفعة واحدة.









وعقب قائلا: "شيء جيد، وعمل جيد، واللي عمل التفاوض ده تفاوض جيد.. وأرى أن مصر ممكن تطور في الاتفاق ده أكتر وأكتر".

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية نجحت في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل بشأن القضية الخاصة بغرامة تصدير الغاز.