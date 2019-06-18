شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل الوصول لتسوية في قضية توقف تصدير الغاز لإسرائيل
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:59 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية نجحت في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل بشأن القضية الخاصة بغرامة تصدير الغاز.
وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أن مصر كان تصدر الغاز إلى إسرائيل حتى عام 2011، ثم توقفت لأسباب سياسية وإرهابية، وقامت إسرائيل برفع دعوى قضائية وتم تغريم مصر بمليار دولار و600 مليون دولار، ولكن قامت مصر بعملية تفاوض ووصلت إلى 500 مليون دولار فقط، ويتم دفعها على 8 سنوات وليس دفعة واحدة.
وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أن مصر كان تصدر الغاز إلى إسرائيل حتى عام 2011، ثم توقفت لأسباب سياسية وإرهابية، وقامت إسرائيل برفع دعوى قضائية وتم تغريم مصر بمليار دولار و600 مليون دولار، ولكن قامت مصر بعملية تفاوض ووصلت إلى 500 مليون دولار فقط، ويتم دفعها على 8 سنوات وليس دفعة واحدة.
وعقب قائلا: "شيء جيد، وعمل جيد، واللي عمل التفاوض ده تفاوض جيد.. وأرى أن مصر ممكن تطور في الاتفاق ده أكتر وأكتر".
Advertisements
- "المصريين للدراسات السياسية": حكم تغريم القاهرة ملياري دولار لصالح إسرائيل "نافذ"
- "بلومبرج": مفاوضات بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز
- عادل حمودة يكتب: خبايا صفقة تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر
- "MBC مصر" تطرح برومو برنامج "الحكاية" لـ عمرو أديب (فيديو)
- أديب لـ صاحبة أطول غطسة تحت الماء: "لازم نساعدك ونشهرك أكتر"
- "أديب" يكشف حجم الأموال المنفقة سنويًا على السحر والشعوذة في مصر
- "أديب" يوجه رسالة إلى وزيرة الاستثمار بشأن السوريين
- دُرة ضيفة "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBC مصر