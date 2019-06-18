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"ابن عربي" تمثل المغرب فى مهرجان فلسطين الدولي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:57 ص
ابن عربي تمثل المغرب فى مهرجان فلسطين الدولي
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تستعد فرقة "ابن عربي" المغربية للسفر إلى الأراضي الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مهرجان فلسطين الموسيقى الدولي.

وتطل الفرقة على جمهورها عبر حفل غنائي كبير يحتضنه مسرح قصر رام الله الثقافي، وذلك فى تمام الثامنة مساء الإثنين مطلع يوليو.

يحتضن المهرجان في دورته الجديدة هذا العام 8 حفلات غنائية متنوعة المذاقات، من الأردن والسويد وفرنسا والمغرب والداخل الفلسطيني، منها فرقة طرباند والفرقة الأردنية البيت العشوائى وفرقة ثلاثى جبران.

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