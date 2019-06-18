قبل "أمم أفريقيا".. تعرف على مواعيد وأسعار قطارات السكة الحديد في القاهرة والإسكندرية (صور)

أعلنت هيئة السكة الحديد، كافة مواعيد قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس وأسعارها، بمناسبة اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث شملت 11 قطارا مكيفا و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip ، فضلًا عن 13 قطارا مميزا "عادي" يقومون برحلات يومية من محطة القاهرة إلى الإسكندرية، بجانب 10 قطارات مكيفة و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip و14 قطارا مميزا "عادى" تقوم برحلات يومية من الإسكندرية إلى القاهرة.





وتراواحت أسعار تذاكر القطارات المكيفة بين 30 إلى 100 جنيه، بينما جاء سعر تذاكر القطارات العادية موحدة وقيمتها 10 جنيهات من القاهرة حتى الإسكندرية.