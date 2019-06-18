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برشلونة يستقر على بقاء نجمه في الموسم الجديد

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:02 ص
برشلونة يستقر على بقاء نجمه في الموسم الجديد
برشلونة
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة رفض إدخال لاعبه نيلسون سيميدو، ضمن صفقة الحصول على خدمات أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن سيميدو قد يرحل لأتلتيكو مدريد، في ظل عدم سعادته بوضعه الحالي داخل الفريق الكتالوني، موضحة أن اللاعب قد يكون ضمن صفقة جريزمان.

 

وأكدت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يرفض رحيل "سيميدو" ويتمسك باستمراره مع الفريق الكتالوني، ورفض إقحامه في صفقة أنطوان جريزمان، المنتظر قدومه للبارسا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال سيميدو، تواجد في برشلونة من أجل إيجاد مخرج لموكله، مضيفة بأن خيار الرحيل لأتلتيكو مدريد، تم استبعاده.

 

وأوضحت الصحيفة أن ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة يريد استمرار "سيميدو" مع الفريق الكتالوني.

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