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طارق مصطفى: وجود صلاح يرعب المنافسين واختيارات أجيري غير مقنعة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:43 ص
طارق مصطفى: وجود صلاح يرعب المنافسين واختيارات أجيري غير مقنعة
محمد صلاح
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أحمد شاكر
 
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أكد طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، أنه لم يقتنع باختيارات خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استعدادا لخوض بطولة كأس الامم الافريقية والمقرر لها 21 يونيو الجاري بمصر.

 

وأضاف مصطفى خلال استضافته ببرنامج "الاستاد" المُذاع عبر أثير نجوم إف: "اختيارات خافيير أجيري "معجبتنيش"، عبد الله جمعة كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، ورمضان صبحي أو كهربا".

 

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق: "وجود محمد صلاح في المباريات يرعب المنافسين".

 

وعن تشكيل المنتخب الأنسب خلال البطولة وضع مصطفى التشكيل التالي :

 

في حراسة المرمى: محمود جنش.

 

خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر جابر ظهير أيسر

 

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني.

 

الهجوم: محمد صلاح عبد الله السعيد وتريزيجيه ومروان محسن.

 

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