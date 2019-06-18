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عاجل.. البنتاجون يعلن إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:43 ص
عاجل.. البنتاجون يعلن إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، عن إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في ظل التوترات الحالية مع إيران، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.

ونشر الجيش الأمريكي، تسجيلا مصورا، موضحًا أنه يكشف تورط إيران في الهجوم على ناقلتي نفط، ويظهر قاربا عسكريا إيرانيا يزيل لغما لم ينفجر من جانب الناقلة اليابانية التي تعرضت لهجوم في خليج عُمان.
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