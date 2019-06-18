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نجم الزمالك السابق: كنت قريبا من تدريب المقاصة ورفضت العمل بجهاز جروس

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:31 ص
نجم الزمالك السابق: كنت قريبا من تدريب المقاصة ورفضت العمل بجهاز جروس
طارق مصطفى
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أحمد شاكر
 
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أكد طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، امتلاكه عروضًا للتدريب في الدوري المغربي، مشددًا على أنه كان قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق مصر للمقاصة.

 

وأضاف مصطفى خلال استضافته ببرنامج "الاستاد" المُذاع عبر أثير نجوم إف إم، اليوم: "كنت قريبا من تدريب فريق مصر المقاصة قبل تولي أحمد حسام ميدو تدريب الفريق".

 

وأفصح: "رئيس الزمالك أبلغني منذ شهرين أنني من ضمن 3 أسماء مرشحة للعمل مع جروس ولكني رفضت أن أكون متواجد مدرب عام".

 

وأتم كلماته: "أمتلك أكثر من عرض للتدريب بالدوري المغربي للمحترفين في الموسم الجديد".

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