عاجل.. نيمار إلى برشلونة مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين

أكدت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الثلاثاء، اقتراب نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان من العودة مجددا لصفوف برشلونة وذلك بعد ساعات من تصريحات ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي.

وكان الخليفي قد قال في تصريحاته عبر مجلة "فرانس فوتبول": "نيمار لم يجبره أحد على التوقيع هنا، بل جاء برغبته، أريد لاعبين جاهزين لبذل كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام لمشروع النادي".

وكشفت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أن نادي برشلونة قد أجرى محادثات مع نادي باريس سان جيرمان على عودة نيمار مجدداً في صفقة تبادلية خلال الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة البرازيلية إن برشلونة يستعد لدفع مبلغ حوالي 100 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان بالإضافة إلى إرسال بعض اللاعبين في الاتجاه الآخر، والأسماء المتداولة هي أومتييتي وديمبيلي وراكيتيتش.

وأوضحت الصحيف البرازيلية أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس برشلونة هو من يقود هذه المفاوضات بعد أن طلبت منه غرفة إرتداء الملابس إعادة نيمار إلى الكامب نو.