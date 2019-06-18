اليوم.. ندوة "إفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة





تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ندوة تحت عنوان "أفريقيا قلب مصر النابض" وذلك فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بمقر المكتبة بالزمالك.





يتحدث فى الندوة الدكتور سيد مكاوى زكى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنوفية، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.





تأتى الندوة بمناسبة ذكرى انشاء الاتحاد الإفريقى، وتتناول الندوة مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية، وآفاق التعاون المصرى الأفريقى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.