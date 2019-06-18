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تصريح مثير من نجم البرتغال السابق عن منتخب مصر ومحمد صلاح

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:08 ص
تصريح مثير من نجم البرتغال السابق عن منتخب مصر ومحمد صلاح
منتخب مصر
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أحمد عصام
 
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أكد نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، أن منتخب مصر قادر على تحقيق لقب البطولة الأفريقية خاصة وأن البطولة ستقام على أرضه ووسط جمهوره.

 

وقال جوميز خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " منتخب مصر مرشح قوي للفوز بالبطولة خاصة لأنها ستقام على أرضه وسط جمهوره" .

 

وأردف: "هناك أكثر من لاعب مميز في هذه البطولة، ساديو ماني لاعب السنغال لاعب مميز للغاية، وأيضا محمد صلاح من مصر، وغيرهم".

 

وتابع: "البطولة هذه المرة ستشهد منافسة شرسة من كل المنتخبات، ووجود الجمهور خلف المنتخب المصري سلاح ذو حدين، أن يكون مساندا أو يكون سلاح عكسي".

 

وأفصح : "لي تجربة شخصية عام 2004 مع منتخب البرتغال باليورو، خسرنا أمام اليونان على ملعبنا ولم يكن أحد يتوقع ذلك".

 

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