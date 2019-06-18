أغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" تسجل 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب،

أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".





وسجلت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 10 ساعات فقط منذ طرحها للمشاهدة والاستماع.



