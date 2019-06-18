ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" تسجل 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:58 ص
أغنية سعد لمجرد الجديدة نجيبك نجيبك تسجل 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".

وسجلت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 10 ساعات فقط منذ طرحها للمشاهدة والاستماع. 

وحقق برومو الأغنية حقق هو الآخر مليوني مشاهدة ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
0
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو