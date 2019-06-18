أغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" تسجل 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:58 ص
Advertisements
Advertisements
طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".
وسجلت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 10 ساعات فقط منذ طرحها للمشاهدة والاستماع.
وحقق برومو الأغنية حقق هو الآخر مليوني مشاهدة ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- سعد لمجرد يقفز بكليب "let go" لـ5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة (فيديو)
- سعد لمجرد يقفز لـ"12 مليون" مشاهدة بأغنيته الجديدة "let go"
- بعد 10 ساعات من طرحها.. أغنية سعد المجرد الجديدة تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)
- اللهجة المغربية وجمال المرأة وإيقاع شبابي في كليب "غزالي".. سعد لمجرد يكتسح "يوتيوب" (فيديو)
- سعد لمجرد يواصل حصد المشاهدات المليونية لـ"غزالي غزالي" (فيديو)
- "بدك ايه" لسعد لمجرد تحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة في وقت قياسي!
- أغنية سعد لمجرد الجديدة تقترب من 10 ملايين مشاهدة خلال 72 ساعة (فيديو)
- شاهد.. برومو أغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك" (فيديو)
- مليوني مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" في وقت قياسي (فيديو)
- سعد لمجرد يحصد 2 مليون مشاهدة بـ"تجيبك نجيبك"