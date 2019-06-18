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ريال مدريد يوافق على إعارة نجمه إلى نابولي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:43 ص
ريال مدريد يوافق على إعارة نجمه إلى نابولي
خاميس رودريجيز
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منى العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يستعد للموافقة على إعارة لاعبه خاميس رودريجيز إلى نابولي الإيطالي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت"، أن نادي ريال مدريد متقبل فكرة إعارة خاميس رودريجيز إلى نابولي مع خيار الشراء هذا الصيف.

 

وأكدت الشبكة البريطانية أن نادي نابولي سيقوم بدفع 10 ملايين يورو للإعارة لمدة موسم وخيار الشراء سيكون مقابل 30-40 مليون يورو.

 

وكان رودريجيز قد عاد للنادي الملكي قادماً من موسمين إعارة قضاهما مع بايرن ميونيخ الذي لا يريد تفعيل بندء شراء اللاعب كما أن الريال لا يحتاج لخدمات رودريجيز فبالتالي سيتم بيعه أو إعارته.

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