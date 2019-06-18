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إمام مسجد نيوزيلندا يفجر مفاجأة جديدة عن الحادث (فيديو)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:12 ص
إمام مسجد نيوزيلندا يفجر مفاجأة جديدة عن الحادث (فيديو)
الشيخ جمال فودة
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 51 شخصًا، إن منفذ الهجوم الإرهابي لم يعترف بذنبه، ويظن أنه فعل الخير مثلما يظن الدواعش والإرهابيين.


وأضاف "فودة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه ليس هناك إعدام في نيوزيلندا، وأن المتهم محبوسًا في حبس انفرادي، وما زال في هوس إجرامه.

 
 
ولفت إلى أنهم تلقوا تهديدات إرهابية قبل حادث نيوزيلندا الإرهابي، ولكنهم ظنوا أنها مجرد تهديدات فقط.
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