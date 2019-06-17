البنك الأهلي يتعاقد مع حارس كفر الشيخ لموسمين
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:50 م
مصطفى الجندي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث، لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري الممتاز "ب".
ونجح مسؤولو نادي البنك الأهلي في الحصول على توقيع حماده الدسوقي حارس مرمى فريق كفر الشيخ السابق في صفقة إنتقال حر لدعم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وسبق للدسوقي اللعب في أندية مركز شباب ببا ثم المقاولون العرب لـ 7 مواسم، والنصر "موسمين" والشرقية للدخان لـ 3 مواسم، وثم إنتقل إلى دمياط موسم، والقناة لموسمين، ثم المريخ لموسم وحيد، والترسانة موسم ونصف، قبل أن يرحل إعارة لكفر الشيخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة.
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