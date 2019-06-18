إمام مسجد نيوزيلندا: أحد ضباط الشرطة في نيوزيلندا ارتدى الحجاب تضامنًا مع المسلمين

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قال الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 51 شخصًا، إن الحكومة النيوزيلندية أعلنت حدادًا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي.



وأضاف "فودة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء ارتدت الحجاب، ودعت الدولة كلها إلى ارتداء الحجاب.



وتابع: "أحد ضباط الشرطة ارتدى الحجاب تضامنًا مع المسلمين، فقلت له أنه للنساء وليس للرجال، فقال لكني أرتديه لكي أعبر عن حبي للمسلمين وأقول إني معكم".

