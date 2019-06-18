ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إمام مسجد نيوزيلندا: أحد ضباط الشرطة في نيوزيلندا ارتدى الحجاب تضامنًا مع المسلمين

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:40 ص
إمام مسجد نيوزيلندا: أحد ضباط الشرطة في نيوزيلندا ارتدى الحجاب تضامنًا مع المسلمين
الشيخ جمال فودة - إمام مسجد نيوزيلندا
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 51 شخصًا، إن الحكومة النيوزيلندية أعلنت حدادًا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأضاف "فودة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء ارتدت الحجاب، ودعت الدولة كلها إلى ارتداء الحجاب.

وتابع: "أحد ضباط الشرطة ارتدى الحجاب تضامنًا مع المسلمين، فقلت له أنه للنساء وليس للرجال، فقال لكني أرتديه لكي أعبر عن حبي للمسلمين وأقول إني معكم".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو