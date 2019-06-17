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مهرجان "مكناس" الدولي يكرم عمرو سعد عن مجمل أعماله

الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:49 م
مهرجان مكناس الدولي يكرم عمرو سعد عن مجمل أعماله
عمرو سعد
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الفجر الفني
 
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كرمت إدارة مهرجان "مكناس" الدولي، النجم عمرو سعد، عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، ومنها "حديد، والكبار، ودكان شحاتة".

وفاجأ عمرو سعد، جميع الحضور بارتدائه الزي المغربي، كما لم يتردد في التقاط صور مع جميع المتواجدين، حيث استقبلوه بحفاوة كبيرة.

عمرو سعد يخوض موسم عيد الفطر السينمائي من خلال فيلم "حملة فرعون" ولكنه لم ينجح في الصمود أمام الأفلام المشاركة بنفس الموسم، ومنها "الممر، وكازابلانكا"، حيث حقق إيرادات ضعيفة.

وتشارك في بطولة فيلم "حملة فرعون" روبي، وسوزان نجم الدين، ونخبة من النجوم.

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