خاص - نجم وادي دجلة يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لمصر المقاصة

كشف محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة، حقيقة ما تردد مؤخرا حول وجود عرض من نادي مصر المقاصة من اجل ضمه.





وقال هلال لمراسل الفجر الرياضي : لم يتحدث معي احد ولا اعلم اي شىء عن تلك الامور.





واردف : امكانية رحيلي من بقائي تعود للادارة، انا ملتزم بتعاقد يمتد لثلاثة مواسم أخرين مع الفريق الدجلاوي.





وكانت انباء قد افادت بوصول عرض رسمي من مصر المقاصة لفريق وادي دجلة من اجل ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.