الصين تستخدم سلاح السندات الأمريكية في حربها التجارية مع الولايات المتحدة

تعد الصين أكبر الدول امتلاكاً للديون الأمريكية، بحيازتها لسندات الخزانة، لذا قامت باستخدامها كسلاح فى حربها التجارية مع الولايات المتحدة.





وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، تراجع حيازة الصين من سندات الخزانة لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون دولار في أبريل الماضي، هو الأدنى منذ مايو 2017 مقارنة مع 1.12 تريليون دولار في الشهر السابق له.





كما خفضت اليابان ثاني أكبر الدول حيازة للديون الأمريكية، امتلاكها لسندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.064 تريليون دولار خلال أبريل الماضي، مقابل 1.078 تريليون دولار في الشهر السابق له.





وقلصت البرازيل والمملكة المتحدة وايرلندا الذين يتواجدون في المراكز من الثالث وحتى الخامس حيازتهم من السندات الأمريكية عند مستويات 306.7 مليار و300.8 مليار و269.7 دولار على الترتيب.





أما سويسرا حيث المركز السادس فقد رفعت حيازتها من الديون الأمريكية من مستوى 226.9 مليار إلى 226.4 مليار دولار.





وبالنسبه الدول في المراكز السابع والثامن والتاسع وهي لوكسمبورج وجزر كايمان وهونج كونج فخفضت حيازتهم من الديون الأمريكية عند 223.7 مليار و217.2 مليار دولار و205.9 مليار دولار على التوالي.





كما قلصت بلجيكا صاحبة المركز العاشر حيازتها من السندات الأمريكية إلى مستوى 179.8 مليار دولار.





وأظهرت البيانات أن إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية في أبريل الماضي تراجع إلى 6.433 تريليون دولار مقارنة مع 6.473 تريليون دولار في الشهر السابق له.