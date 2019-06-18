رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارة السيسي لبلدنا دفعة قوية لزيادة الاستثمار بين البلدين

Advertisements

قال سيرجي روماس، رئيس وزراء بيلاروسيا، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا تتطور بشكل كبير جدا لا سيما خلال العامين الماضيين، حيث تتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفًا:" نحن نسير حثيثًا في طريق تقوية وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين".



وأضاف روماس، خلال حواره خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على فضائية "TeN"، أن العلاقات بين البلدين شهدت دفعة قوية وكبيرة خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لجمهورية مصر العربية في يناير 2017، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا دفعة قوية لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.



وأشار رئيس وزراء بيلاروسيا، إلى أنه يعمل على زيادة التعاون المشترك في المشروعات الاستثمارية بين مصر وبيلاروسيا، سيما الشركات التي تم افتتاحها في مصر لتجميع المنتجات التقنية البيلاروسية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصرى، كما شارك الرئيس فى وضع أكليل الزهور وذلك فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

