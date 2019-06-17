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عاجل.. انتشار مكثف من الداخلية لتأمين بطولة الأمم الإفريقية 2019

الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:26 م
عاجل.. انتشار مكثف من الداخلية لتأمين بطولة الأمم الإفريقية 2019
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في ظل حرص قوات الأمن المصرية على إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل على 6 استادات عالمية.


قامت قوات أمن الداخلية بانتشار مكثف واستعدادات على أعلى مستوي لتأمين البطولة في كافة محافظات الجمهورية عن طريق خطة محكمة سيتم تطبقها على مدار فترة إقامة البطولة.


وتعمل الداخلية مع باقي مؤسسات الدولة على قدماً وساق للخروج بشكل مشرف لبطولة الأمم الإفريقية 2019، خاصة وأنها ستكون مسرحاً كبيراً لكافة الزوار من القارة الإفريقية.


وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة القادم حيث سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب زيمبابوي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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