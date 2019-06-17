الكشف عن أحدث شريحة للجيل الخامس "5G SoC" مخصصة لأرقى هواتف الجيل الجديد

كشفت شركة ميدياتك لتصنيع الرقائق الإلكترونية عن جاهزيتها لتكنولوجيا الجيل الخامس من شبكات الاتصال وذلك بإطلاق شريحتها الرائدة متعددة الأوضاع المتوافقة مع الجيل الخامس والعاملة بتكنولوجيا الأنظمة على الشريحة 5G system-on-chip (SoC) بدقة تصنيع 7 نانومتر والمصممة لتخدم أول موجة من هواتف الجيل الجديد الراقية.





وتأتي شريحة الجيل الخامس المتكاملة الجديدة بتصميمها المضغوط، لتجمع أفضل وأحدث التكنولوجيا حول العالم، مع تزويدها بأسرع مودم للإتصال بشبكات الجيل الخامس في العالم MediaTek Helio M70 والذي أعلنت عنه خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للهواتف الذكية ببرشلونة كما تم تزويد الشريحة بأحدث أنوية كورتكس للمعالجة المركزية Cortex-A77، ومعالج الرسوميات Mali-G77 بالإضافة لأحدث وحدات ميدياتك لمعالجة الذكاء الاصطناعي المتقدم APU وذلك لتلبية متطلبات الاتصال الفائقة بشبكات الجيل الخامس وتوفير أفضل تجربة للمستخدم.





وتعمل شريحة الجيل الخامس متعددة الأوضاع مع شبكات الاتصال المستقلة وغير المستقلة العاملة بنطاق الترددات أقل من 6 جيجا هيرتز (SA/NSA) sub-6GHz كما تدعم الاتصال بالأجيال السابقة من شبكات الجيل الثاني 2G حتى الجيل الرابع 4G لتغطي فجوات الإتصال بالشبكات خلال إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G عالميا.





قال جو شن رئيس شركة ميدياتك MediaTek قائلا: "لقد تم تصميم كل جزء من هذه الشريحة خصيصاً لتلائم أرقى أجهزة الموجة الأولى من هواتف الجيل الخامس فالتكنولوجيا الرائدة التي صنعت بها هذه الشريحة تجعلها أقوى شريحة للجيل الخامس تعمل بتكنولوجيا الأنظمة على الشريحة SoC في العالم حتى الآن مما يضع ميدياتك MediaTek في مقدمة المنافسة عالميا" .





وأضاف رئيس الشركة ستدعم ميدياتك إطلاق الفئات المتميزة من هواتف الجيل الخامس حول العالم ويتميز تصميم شريحة ميدياتك المتكاملة للجيل الخامس بكفاءة استهلاكها للطاقة، مع تقديم أعلى معدلات للأداء وسرعة اتصال فائقة بفضل تزويدها بأسرع مودم للجيل الخامس في العالم Helio M70.





أوضح شين أن سقف توقعات مصنعو الأجهزة والمستخدمون حول العالم مرتفع جدًا حول تكنولوجيا الجيل الخامس، ونحن نثق تمامًا بأن الأجهزة المزودة بشريحة الجيل الخامس من ميدياتك سوف تتخطى كل هذه التوقعات، بفضل بنيتها الرائعة وخصائص التصوير ومعالجة الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة لسرعة أدائها الغير مسبوقة".





ويظل المستفيد الأول من المنافسة علي تصنيع رقائق الجيل الخامس المتميزة هو المستخدم، فبفضل التكنولوجيا يستطيع المصنعون تقديم مجموعات أكثر تنوعا من الأجهزة الذكية المتوافقة مع تكنولوجيا الجيل الجديد، مما يعني تمكين عددًا أكبر من المستخدمين من امتلاك هذه التكنولوجيا.





ويدعم مودم Helio M70 المدمج بشريحة ميدياتك للجيل الخامس خاصية الاتصال المزدوج بشبكات الجيل الرابع والخامس (EN-DC)، كما يدعم إمكانية المشاركة الديناميكية للطاقة، والأوضاع المتعددة لكل جيل من أجيال شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الخامس، بالإضافة لميزة التبديل الذكي للشبكات التي تخصص الاتصال بشبكات الجيل الخامس لعدد من التطبيقات المحددة، لتزيد من كفاءة استهلاك المودم للطاقة بنسبة 50%، وتضمن إطالة عمر البطارية.





ومن المقرر أن يتم إطلاق نماذج تجارية من الشريحة في الربع الثالث من العام الجاري 2019، استعدادًا لطرحها تجاريًا خلال الربع الأول من العام القادم 2020، وفيما يلي كافة الخصائص والمواصفات التقنية للشريحة:

• مودم الجيل الخامس Helio M70: مدمج داخل الشريحة





- سرعة تحميل 4.7 جيجا بايت في الثانية، وسرعة رفع 2.5 جيجا بايت في الثانية.





- أنظمة حفظ طاقة وإدارة طاقة ذكية.





- دعم الأوضاع المتعددة للجيل الثاني والثالث والرابع، ودعم مشاركة الطاقة الديناميكية لأفضل اتصال بالشبكة.





• بنية ذكاء اصطناعي جديد: تدعم وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتفتح أمام المستخدم اكتشاف إمكانات أكبر لأجهزته الذكية، وتزيد من قدرته على التقاط لقطات أفضل للعناصر المتحركة بسرعة بفضل خاصية إلغاء التشويش de-blur.





• أحدث تكنولوجيا للمعالجة المركزية: تتمتع شريحة ميدياتك للجيل الخامس بأداء غير مسبوق في معالجة البيانات بفضل تزويدها بنواة المعالجة المركزية الجديدة Arm Cortex-A77.





• وحدة معالجة الرسوميات الأكثر تطورًا: Arm Mali-G77 التي تقدم تجربة متميزة لمشاهدة الفيديو والبث والاستمتاع بالألعاب ذات البيئة الرسومية المتطورة بسرعات الجيل الخامس.





• إبداع بدقة 7 نانومتر: أول شريحة معالجة متوافقة مع الجيل الخامس في العالم بتكنولوجيا الأنظمة على الشريحة SoC، ومبنية بدقة تصنيع 7 نانومتر، لتعطي بتصميمها المضغوط أكبر معدل حفظ للطاقة.





• سرعات فائقة: تدعم الشريحة الاتصال المجمع Component Carrier (CC) بشبكات الجيل الخامس بنطاقات ترددات الراديو الجديد NR، كما تصل سرعة التحميل لـ4.7 جيجا بايت في الثانية للشبكات العاملة في نطاق ترددات تحت 6 جيجا هرتز، كما تدعم الشريحة الاتصال بالشبكات المستقلة SA وغير المستقلة NSA.





• عرض صور ووسائط متنوعة بجودة لا تضاهى: تدعم عرض الفيديو بجودة 4K ومعدل 60 لقطة في الثانية، بالإضافة لدعم كاميرا بدقة فائقة تصل لـ80 ميجا بكسل.





وتتوافق شريحة ميدياتك للجيل الخامس الجديدة مع شبكات الجيل الجديد العاملة بنطاق ترددات أقل من 6 جيجا هيرتز، والمقرر إطلاقها في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.