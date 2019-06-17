انتخاب "منال عوض" رئيسة فرع شبكة النساء المنتخبات بأفريقيا في مصر

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أعلنت الدكتورة فاطمة الكحيل، رئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا فرع المغرب، رسميًا، اختيار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رئيس فرع الشبكة بمصر.



جاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA، التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، والذى عقد اليوم فى القاهرة.



فيما وقد أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تأسيس الفرع المصرى لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA والذى سيسهم فى دعم مبادرات الشبكة على الصعيد القارى وفى إقليم الشمال وفى مصر اهتداء بمبادئ شبكة REFELA.



حيث دعا الوزير شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA اتخاذ الإجراءات الإدارية وما تستلزمه من تعديلات فى اللائحة الداخلية للشبكة بحيث تضمن فاعلية المشاركة المصرية فى المستقبل وبما يمكنها من الانضمام للمكتب التنفيذى للشبكة عن إقليم شمال أفريقيا، خاصة بعد انتخاب مصر لعضوية الشبكة فى مراكش ممثلة فى قيادة محلية نسائية مصرية بالمنظمة من خلال الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كما أشاد اللواء شعراوى باختيار الدكتورة منال عوض رئيسا لفرع الشبكة بمصر مؤكدا ثقته الكبيرة في محافظ دمياط والتى ستنقل عبر نشاطها فى شبكة REFELA تجربة محافظة دمياط الانتاجية باعتبارها إحدى المدن الرائدة فى صناعة الأثاث أو تجاربها السابقة فى مواقع عملها اتصالا بملف تشغيل المرأة وتوفير مناخ آمن لها وتعزيز فرصها ومساواتها فى مجتمعاتنا بالإضافة إلى خبراتها كسيدة فى مجال الإدارة المحلية.



وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة، وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمرًا تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.