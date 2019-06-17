وزير التجارة البيلاروسي يوضح أهمية زيارة السيسي لبلادهم
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:26 م
هدى عبدالرازق
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قال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة البيلاروسي، إنه خلال عامين من زيارة الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو لمصر عام ٢٠١٧، تم عقد ١٢٠ لقاء على مستوى الوزراء والخبراء في البلدين تحقق الكثير من النتائج الإيجابية خلال تلك اللقاءات، كما تمخض عنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ١٠٠%.
وأضاف "كولتوفيتش"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه تم إقامة مشروعات مشتركة في مجالات عديدة بين البلدين سواء في صناعة الجرارات أو آلات الزراعة بشكل عام، كما زادت السياحة البيلاروسية لمصر أربع أضعاف خلال العامين الماضيين.
وأشار وزير التجارة البيلاروسي، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلادهم يّمنح دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتم الحديث عن الموضوعات المتعلقة في الصناعة وهو هدف مشترك بين البلدين، لذلك تسعى بيلاروسيا لإقامة مشروعات صناعية بالشراكة مع مصر.
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