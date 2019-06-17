ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير التجارة البيلاروسي يوضح أهمية زيارة السيسي لبلادهم

الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:26 م
وزير التجارة البيلاروسي يوضح أهمية زيارة السيسي لبلادهم
فلاديمير كولتوفيتش
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة البيلاروسي، إنه خلال عامين من زيارة الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو لمصر عام ٢٠١٧، تم عقد ١٢٠ لقاء على مستوى الوزراء والخبراء في البلدين تحقق الكثير من النتائج الإيجابية خلال تلك اللقاءات، كما تمخض عنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ١٠٠%.

وأضاف "كولتوفيتش"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه تم إقامة مشروعات مشتركة في مجالات عديدة بين البلدين سواء في صناعة الجرارات أو آلات الزراعة بشكل عام، كما زادت السياحة البيلاروسية لمصر أربع أضعاف خلال العامين الماضيين.

وأشار وزير التجارة البيلاروسي، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلادهم يّمنح دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتم الحديث عن الموضوعات المتعلقة في الصناعة وهو هدف مشترك بين البلدين، لذلك تسعى بيلاروسيا لإقامة مشروعات صناعية بالشراكة مع مصر.
Advertisements
المزيد عن: وزير التجارة البيلاروسي محافظات السيسي أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
-
x
01:00
-
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو