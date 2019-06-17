الرئاسة: السيسي ناقش سبل مواجهة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية البيلاروسية متميزة إلى حد كبير خاصة في المجال الصناعي، موضحًا أن بيلاروسيا دولة صناعية وتُعد من أغنى الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وتتميز بالصناعات الثقيلة ووسائل النقل، والأدوات الزراعية وآلات الحصد الزراعية.





وأضاف "راضي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن مصر لا تهدف فقط إلى توطيد العلاقات الصناعية بين البلدين، بل تسعى لتوطين الصناعة والانتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مؤكدًا أن بيلاروسيا تُخطط تفعيل ذلك في مصر، استمرارًا على ما هو موجود بالفعل.





وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السيسي ناقش سُبل مكافحة الارهاب والفكر المتطرف مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم، حيث إن مواجهة الإرهاب تحدي كبير يتطلب بالمقابل تكاتف الجميع والعمل الجماعي على مستوى العالم من أجل القضاء عليه.



