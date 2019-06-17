أحمد حنفي: حماية البيانات والمعلومات باتت من أكثر التحديات التي تواجهنا
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:13 م
أحمد الشيخ
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أعرب أحمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة " ديجيتال بلانتس"، عن سعادته بالمشاركة الأولي للشركة في "Cairo Technology Week، والذي يمثل ملتقي رائع لدعم الابتكارات من خلال عرضها علي صناع القرار بما في ذلك الحلول والأنظمة التكنولوجية الحديثة.
وقال حنفي: "مما لا شك فيه أن حماية البيانات والمعلومات باتت واحدة من أكثر التحديات التي تواجهنا جميعاَ سواء علي مستوي قطاع الاعمال أوالخدمات أو الهيئات والمؤسسات الحكومية في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، والتي تستلزم دائما الاستعداد بالأنظمة الدفاعية الذكية".
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