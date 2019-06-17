أحمد حنفي: حماية البيانات والمعلومات باتت من أكثر التحديات التي تواجهنا

أعرب أحمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة " ديجيتال بلانتس"، عن سعادته بالمشاركة الأولي للشركة في "Cairo Technology Week، والذي يمثل ملتقي رائع لدعم الابتكارات من خلال عرضها علي صناع القرار بما في ذلك الحلول والأنظمة التكنولوجية الحديثة.



