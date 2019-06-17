إيمي سمير غانم: "معنديش مشكلة في الزوجة 18 خلي حسن يفرفش"



وأضافت "إيمي" خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، على قناة النهار، ساخرة: "معنديش مشكلة فى الزوجة 18 خلي حسن يفرفش وينعنش".





وأكدت إيمي سمير غانم، أنه لا يوجد أي مقارنة بين المسلسل و"فطوطة"، معبرة عن أنه ربما أخذ ربع من نجاح "فطوطة".

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن مشاهدتها لمسلسل "الزوجة 18" لزوجها الفنان حسن الرداد، معبرة عن مدى إعجابها بالعمل.