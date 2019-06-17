إنطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي الأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر

إنطلق اليوم المؤتمر "الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019" والذي يقام في الفترة من 17 يونيو وحتى 19 يونيو في فندق دوست ثاني ليك فيو في العاصمة المصرية، القاهرة. ويأتي الحدث كثمرة للنجاح الذي حققته "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" التي يتم تنظيمها سنوياً منذ العام 2014، وكاستجابة مباشرة لمطالب الدول المشاركة والشركاء المؤسسون لجعل حلول الاقتصاد الأخضر أقرب إلى السياقات الإقليمية وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق توسيع وتكرار الممارسات الناجحة على المستوى الاقليمي. وسيعمل هذا المؤتمر على تعزيز حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة والقائمة على الأدلة بما يلبي إحتياجات الدول فيما يتعلق بمساعيها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.





وينعقد المؤتمر، الذي تستضيفه وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب"، وبالشراكة الوثيقة مع "برنامج الأغذية العالمي" و"سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"سي أس آر آرابيا" و"التحالف الدولي للطاقة الشمسية". وسيجمع المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وممثلي المؤسسات الدولية، بما في ذلك كبرى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الفاعلة على مستوى العالم، إلى جانب عدد من المعنيين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أفريقيا وخارجها.





كما يعد تنظيم "المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر "2019 امتداداً للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف تعزيز الوعي الاقليمي بالاقتصاد الأخضر وممارساته من خلال عرض وتوسيع نطاق تبني حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتأثير الحلول الناجحة والقائمة على الأدلة والتي تم اختبارها وتطويرها من قبل الدول في القارة الأفريقية. وسيركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية هي؛ تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر؛ وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والنهوض بتنمية القدرات على المستوى المحلي من أجل اتخاذ اجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر.