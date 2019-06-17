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إيمي سمير غانم: "أنا ماشية ببركة ربنا ..ويسرا اللوزي طحنتني في سوبر ميرو"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:09 م
إيمي سمير غانم: أنا ماشية ببركة ربنا ..ويسرا اللوزي طحنتني في سوبر ميرو
إيمي سمير غانم
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مريم الشريف
 
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أكدت الفنانة إيمى سمير غانم، أنها تحمست كثيرا لمسلسل "سوبر ميرو" وبخاصة أنها ليست خارقة من الأساس،مضيفة: "دى شخصيتى فعلا ماشية ببركة ربنا".

وأضافت "إيمى" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، أنها أعجبت بالعمل لأنه يتضمن فكرة جيدة للأطفال، معبره عن سعادتها بمدى إعجاب جمهور الأطفال للعمل.

وأشارت إلى أنها أثناء وجود الفنانة يسرا اللوزى كضيفة شرف فى المسلسل، كانت متحمسة كثيرا لحركات سوبر ميرو من القفز والجرى وغيره، وتابعت قائلة: يسرا اللوزى طحنتنى وانا شخصية كسوله".
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