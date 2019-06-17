إيمي سمير غانم: "أنا ماشية ببركة ربنا ..ويسرا اللوزي طحنتني في سوبر ميرو"
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:09 م
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
أكدت الفنانة إيمى سمير غانم، أنها تحمست كثيرا لمسلسل "سوبر ميرو" وبخاصة أنها ليست خارقة من الأساس،مضيفة: "دى شخصيتى فعلا ماشية ببركة ربنا".
وأضافت "إيمى" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، أنها أعجبت بالعمل لأنه يتضمن فكرة جيدة للأطفال، معبره عن سعادتها بمدى إعجاب جمهور الأطفال للعمل.
وأشارت إلى أنها أثناء وجود الفنانة يسرا اللوزى كضيفة شرف فى المسلسل، كانت متحمسة كثيرا لحركات سوبر ميرو من القفز والجرى وغيره، وتابعت قائلة: يسرا اللوزى طحنتنى وانا شخصية كسوله".
وأضافت "إيمى" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، أنها أعجبت بالعمل لأنه يتضمن فكرة جيدة للأطفال، معبره عن سعادتها بمدى إعجاب جمهور الأطفال للعمل.
وأشارت إلى أنها أثناء وجود الفنانة يسرا اللوزى كضيفة شرف فى المسلسل، كانت متحمسة كثيرا لحركات سوبر ميرو من القفز والجرى وغيره، وتابعت قائلة: يسرا اللوزى طحنتنى وانا شخصية كسوله".
Advertisements
- دراما رمضان 2019.. إيمي سمير غانم تتصدر بوستر "سوبر ميرو"
- مسلسل "سوبر ميرو" لإيمي سمير غانم على قناة "TeN" في رمضان (صور)
- تعرف على مكان أفراد أسرة سمير غانم في دراما رمضان
- شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل سوبر ميرو لـ إيمي سمير غانم
- مسلسلات رمضان 2019.. حمدي المرغني يحول "سوبر ميرو" لبطلة خارقة
- مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "سوبر ميرو" على قناة "TeN"
- مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة السادسة من "سوبر ميرو" لـ إيمي سمير غانم
- إيمي سمير غانم: "أعشق الحيوانات.. وأضع الكلاب فى بيت بابا لرفض زوجي لهم"
- حمدي المرغني: الأطفال طالبين مني تصميم بدل لهم مثل "سوبر ميرو"