مدير تطوير العشوائيات: الصندوق انتهى من تطوير منطقة تل العقارب بنسبة 100%

قال المهندس خالد صديق، مدير مشروع تطوير العشوائيات، إن الصندوق انتهى من تطوير العشوائيات في منطقة تل العقارب بنسبة 100%، وسيتم تسليم الأهالي الشقق على عدة مراحل خلال المرحلة المقبلة.





وتابع "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن اجمالي عدد الوحدات في مشروع تطوير منطقة تل العقارب 816 وحدة، وجميعها جاهزة للتسليم بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الصندوق قام بإخطار أهالي المنطقة بإنتهاء مشروع التطوير، لاستلام الوحدات السكانية.



