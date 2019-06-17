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الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:59 م
الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري
عمر عبد الرحمن " عموري "
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محمد ايمن
 
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة السعودية الرياض أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إقترب من قطع الطريق على عدد كثير من الأندية الراغبة في ضم الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري "


وتواصل عدد من النافذين الهلاليين مع اللاعب وطالبوه بضرورة التريث وإنتظار تنصيب رئيس جديد للزعيم خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده بشكل رسمي وتعديل الراتب الذي يحصل عليه للإستفادة من خدماته وضمان بقاءه.


وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة المرشح فهد بن نافل قد تواصلا مع عموري هاتفياً لإبلاغة بأن نادي الهلال يرغب في بقاءه ويجب أولاً إنتظار الرئيس الجديد للنادي.


يذكر أن نادي العين لم يجتمع مع عموري حتى الآن لحسم عودته أو تركه لنادي الهلال في الوقت الذي ترغب فيه إدارة النادي الاماراتي في عودة اللاعب مرة أخرى.

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