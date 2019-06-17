الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة السعودية الرياض أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إقترب من قطع الطريق على عدد كثير من الأندية الراغبة في ضم الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري "





وتواصل عدد من النافذين الهلاليين مع اللاعب وطالبوه بضرورة التريث وإنتظار تنصيب رئيس جديد للزعيم خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده بشكل رسمي وتعديل الراتب الذي يحصل عليه للإستفادة من خدماته وضمان بقاءه.



