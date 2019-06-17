الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:59 م
محمد ايمن
Advertisements
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة السعودية الرياض أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إقترب من قطع الطريق على عدد كثير من الأندية الراغبة في ضم الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري "
وتواصل عدد من النافذين الهلاليين مع اللاعب وطالبوه بضرورة التريث وإنتظار تنصيب رئيس جديد للزعيم خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده بشكل رسمي وتعديل الراتب الذي يحصل عليه للإستفادة من خدماته وضمان بقاءه.
وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة المرشح فهد بن نافل قد تواصلا مع عموري هاتفياً لإبلاغة بأن نادي الهلال يرغب في بقاءه ويجب أولاً إنتظار الرئيس الجديد للنادي.
يذكر أن نادي العين لم يجتمع مع عموري حتى الآن لحسم عودته أو تركه لنادي الهلال في الوقت الذي ترغب فيه إدارة النادي الاماراتي في عودة اللاعب مرة أخرى.
Advertisements
المزيد عن: الهلال السعودي الدوري السعودي اتحاد جدة
- العين الإماراتي يرفض إعارة عموري إلى الهلال السعودي
- العين يفتح المزاد على بيع عموري
- الهلال السعودي يجتمع بعموري.. وخطوة واحدة تفصل اللاعب عن إرتداء قميص الزعيم
- النصر السعودي يقدم عرضا خرافيا لضم"عموري" قبل الهلال
- تعرف على قيمة انتقال عموري إلى الهلال السعودي؟
- قبل عموري.. 4 لاعبين تصارع عليهم الهلال والنصر
- العين يكشف عن العرض الذي قدمه لعموري.. وسبب ضغط الهلال لحسم الصفقة
- عموري: رفضت الملايين من أجل الهلال.. والدوري السعودي أقوى من الإماراتي
- الكشف عن حقيقة توقيع "عموري" مع العين لمدة 5 سنوات
- الهلال يطلب من "عموري" عدم التعجل في العودة للعين الإماراتي