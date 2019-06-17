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واشنطن تنشر صورا جديدة تؤكد تورط إيران فى هجوم خليج عمان (صور)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:54 م
واشنطن تنشر صورا جديدة تؤكد تورط إيران فى هجوم خليج عمان (صور)
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أحمد مرعي
 
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نشر الجيش الأمريكى، صورًا جديدة يقول إنها لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضى فى خليج عمان.

وقال البنتاجون إنها صور جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من الناقلة اليابانية المتضررة.

من جانبه اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إيران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وكانت قد تعرضت ناقلتي نفط إحداهما نرويجية والأخرى يابانية لهجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان، واتهمت أمريكا وبريطانيا وعدد من الدول العربية إيران بالوقوف وراء الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة.

واشنطن تنشر صورا جديدة تؤكد تورط إيران فى هجوم خليج عمان (صور)
واشنطن تنشر صورا جديدة تؤكد تورط إيران فى هجوم خليج عمان (صور)
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