أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. زيدان في ورطة الـ22 مع الريال ونجم الملكي يرفض الرحيل نهائيا

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إعلان تقديم البرازيلي رودريجو جوس غدًا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تقديم الدولي البرازيلي رودريجو جوس نجم سانتوس يوم غداً الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ونجح الملكي في الحصول على خدمات البرازيلي خلال العام الماضي مقابل 45 مليون يورو على أن يبدأ مسيرته مع كتيبة زين الدين زيدان بداية من يونيو 2019.

ونجح الريال في إبرام خمسة صفقات حتى الآن بالتعاقد مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش بالإضافة إلى إيدير ميلياتو وفيلاند ميندي.

وكان رودريجو جوس قد وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الاسبانية مدريد من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل تقديمه للجماهير غداً.





- صدام ناري بين زيدان ونجم الريال

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الاسبانية أن زين الدين زيدان قد دخل في مشاده مع لاعب الريال الشاب داني سيبايوس بخصوص مستقبل الاخير مع المرينجي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة آس أن الفرنسي زيدان قد عقد إجتماع مع سيبايوس وأكد له أنه ليس ضم خطط الريال المستقبلية الموسم المقبل ليرد عليه اللاعب أن لا مشكلة لم أكن أرغب في مواصلة العمل معك من الاساس.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين زيدان وسيبايوس قد توترت للغاية ما يجعل اللاعب الأسباني الشاب على وشك الرحيل بصورة مؤكدة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى توتنهام الانجليزي ليعوض رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين وقد يكون جزء من صفقة إنتقاله للملكي.





- ناصر الخليفي : سنضحي بالمشاغبين

فجر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد رغبته في رحيل عدد من نجوم الفريق الباريسي للمرة الأولى منذ أن بدأ مشروعه.

وأوضح الخليفي في تصريحات صحفية أنه واثق في بقاء كليان مبابي بنسبة تصل إلى 200% وأبلغه أنه سيكون جزء من تاريخ النادي.

في الوقت الذي أكد فيه أنه لم يضغط على البرازيلي نيمار من أجل الإنضمام للفريق وكان يعلمه بكل كبيرة وصغيرة قبل أن تحدث.

وإستقر الخليفي على ضم بعض اللاعبين من أجل إنقاذ مشروع النادي والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الذي طال إنتظاره.

وفتح والد نيمار الباب أمام رحيل إبنه بعد أن قام بالإتصال ومحادثة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مؤكداً أن اللاعب يفضل العودة للكامب نو ومزاملة ميسي مرة أخرى.





- زيدان يتحدى الوقت لإنجاز المهمة المستحيلة

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الاسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان طلب من لاعبيه التواجد في فالديبياس بداية من 8 يوليو المقبل حيث سيدأ الملكي التحضير إلى الموسم الكروي الجديد.

ومن المنتظر أن يجد زيدان مخرج لأثني عشر لاعباً من الفريق الاول بعد أن أثارت التعزيزات والتعاقدات مع النجوم الجدد خاصة أنه لم يتم الاعلان عن رحيل أو بيع أي لاعب.

وتزداد بوادر القلق مع مرور الايام دون بيع أي لاعب أو الإعلان عن إنتقال لاعبين من الريال إلى بعض الأندية الأوروبية الاخرى.

حيث يمثل ذلك تحدي كبير أمام زيدان وأشبه بالمهمة المستحيلة من أجل تحديد 12 لاعباً يغادرون الفريق في أقل من شهر.

ولعل الطريقة المثلى التي ستجعل زيدان قادراً على الخروج من هذا المأزق الصعب هو التركيز مع الكتيبة التي ستستمر في الفريق مع بعض الإستثناءات الأخرى التي ستطرأ في اللحظات الأخيرة من عمر سوق الانتقالات.





- بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد لن يكون له دور مع الفريق في المستقبل ملثما أخبره زيدان في الإجتماع الخاص الذي عقده في شهر مايو.

وكشفت شبكة ABC العالمية أن زيدان أخبره أنه لن يدخل ضمن خطط الموسم المقبل، كما أن استبعاده في آخر مباريات الدوري كان بمثابة تحذير أخير له.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه مازال متبقى 3 سنوات في عقد بيل مع الملكي وأنه أخبرهم بعدم نيته في الرحيل وإن لم يريدوه فسيتعين عليهم دفع راتب الثلاث سنوات، حيث يعلم بيل ووكيل أعماله أنه بالفعل اللاعب الأول في قائمة الراحلين عن ريال مدريد.

وئكرت الشبكة العالمية أن الملكي يريد ما لا يقل عن 85 مليون يورو للتوصل إلى اتفاق بشأنه ومن جهة بيل فهو لا ينوي خسارة المال وجوناثان بارنيت وكيل أعماله يعرف بأن زيدان جاد ولا يمكنه السماح لقيمة موكله بالسقوط وعليه الآن البحث عن نادي جديد.





- لوبيتيجي يسعى لضم نجم الريال إلى إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية يسعى للحصول على خدمات نجم ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن جولين لوبيتيجي مهتم بالحصول على خدمات داني سيبايوس معه في إشبيلية ، بعد تأكيد مغادرة اللاعب ريال مدريد هذا الصيف

وكانت التقارير قد أشارت إلى سيبايوس ضمن اللاعبين الذين باتو خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان بالأضافة إلى جاريث بيل وإيسكو.

وتعاقدت إدارة ريال مدريد حالياً مع 5 صفقات (إيدين هازارد، رودريجو ولوكا يوفيتش، فيرلان ميندي)، وتسعى الإدارة لبيع لاعبين آخرين من أجل عمل توازن مالي.





- رسميا.. ريال مدريد يعلن استمرار نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأثنين عن قرار ريال مدريد النهائي بشأن مصير إبراهيم دياز، لاعب الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع برنابيو ديجيتال الإسباني، فأن دياز مستمر في ريال مدريد الموسم المقبل بنسبة 100%.

وأكمل الموقع أن ريال مدريد كان سيقوم بإعارة دياز لصفوف ديبورتيفو ألافيس لكن زين الدين زيدان، مدرب النادي أقنع النادي باستمراره في الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن زيدان أخبر دياز بأنه ضمن مشروع النادي الجديد في الموسم المقبل.

وكان دياز انضم لصفوف ريال مدريد من مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 17 مليون يورو.





- زيدان في ورطة الـ22 مع ريال مدريد

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لاعبيه وطلب منهم التواجد في ضاحية فالديبيباس، قرب العاصمة الإسبانية، في الثامن من يوليو المقبل لبدء المعسكر في محاولة منه لإيجاد مخرج لـ12 لاعبا من الفريق الأول.

وأثارت التعزيزات والتعاقدات مع اللاعبين الجدد في ريال مدريد القلق في معقل سانتياجو برنابيو، خصوصا أنه لم يتم الإعلان عن رحيل أو بيع أي لاعب حتى الآن.

وعلى الرغم من الهدوء الظاهري الذي يحيط بنادي ريال مدريد، إلا أن بوادر القلق والعصبية تزداد مع مرور الوقت والأيام من دون بيع أي لاعب ،أو الإعلان عن انتقال لاعبين من البرنابيو إلى أندية أخرى.

ويتمثل التحدي الذي يواجهه المدير الفني زين الدين زيدان في تأكيد مغادرة 12 لاعبا في غضون أقل من شهر، وتحديدا خلال 22 يوما، بحسب ما ذكر موقع "بي سوكر" المتخصص بالأخبار الرياضية.

وعلى الرغم من أن التخلص من هذا العدد من اللاعبين ليس ضروريا للغاية خلال تلك الفترة، فإن الوضع المثالي بالنسبة إلى زيدان هو العمل مع اللاعبين الذين سيستمرون في الفريق فور بدء الإعداد الرسمي، وربما مع بعض الاستثناءات التي قد تطرأ في الانتقالات التي سيتم الإعلان عنها في اللحظات الأخيرة من الشهر الأخير من الميركاتو.

وأكمل ماركوس يورينتي تعاقده مع أتلتيكو مدريد، ما زال ريال مدريد واثقا من بيع خاميس رودريجيز إلى نابولي وأنه سيتمكن من إعارة سيرخيو ريغولين.

وتستبعد خطط الفرنسي زيدان اللاعبين داني سيايوس وماتيو كوفاتشيتش، فيما يعلم كيلور نافاس أن البلجيكي تيبوت كورتوا سيكون حارس مرمى الفريق الأول في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تشبثه بعقده، فإن الويلزي جاريث بيل يبدو على وشك الخروج من النادي الملكي، فيما يتم النظر في العروض المقدمة للوكاس فاسكويز، بينما يبدو مترددا بخصوص الاعتماد على أي من إبراهيم دياز أو أوديغارد أو فينيسيوس.





- ريال مدريد يحرج بول بوجبا

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في مفاجأة جديدة تتعلق بمستقبل بوجبا وهي أن ريال مدريد يريد التعاقد مع بوجبا في ظل حدود مالية، لن يتم تجاوزها وإلا سيصرف النظر عن الصفقة.

وأوضحت أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ 120 مليون يورو للتعاقد مع بوجبا كحد أقصى، دون الاستعداد لكسر هذا الرقم في الصفقة.



