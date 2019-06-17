للمرة الأولى.. محطة "كفر مويس" ببنها تحصل على  اعتماد شهادة  'TSM'

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حصلت محطة معالجة صرف صحي بكفر مويس التابعة لمركز بنها، للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانه الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة.





وقال المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، إن ذلك يأتى تتويجًا للجهود المستمرة التى تبذلها الشركة لتطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وتنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2019 بقطاع التشغيل والصيانة.





