ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

للمرة الأولى.. محطة "كفر مويس" ببنها تحصل على  اعتماد شهادة  'TSM'

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:56 م
للمرة الأولى.. محطة كفر مويس ببنها تحصل على  اعتماد شهادة  'TSM'
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
حصلت محطة معالجة صرف صحي بكفر مويس التابعة لمركز بنها، للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانه الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة. 


وقال المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، إن ذلك يأتى تتويجًا للجهود المستمرة التى تبذلها الشركة لتطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وتنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2019 بقطاع التشغيل والصيانة.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور